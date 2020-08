Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații ii transmit un mesaj premierului Ludovic Orban, inaintea votarii moțiunii. „Guvernul PNL ar face orice pentru a ramane la Palatul Victoria. Singurul conflict constituțional, domnule Orban, este ca un premier care a patronat furtul din bani publici folosindu-se de pandemie și care a…

- Ludovic Orban a declarat marți ca analizeaza posibilitate sa sesizeze un conflict juridic de natura constitutionala la CCR în legatura cu depunerea motiunii de cenzura în vacanta parlamentara. În replica, PSD îi transmite premierului ca singurul conflict constitutional este ca…

- Social-democrații susțin ca Guvernul PNL ar face orice pentru a ramane la Palatul Victoria: ”Singurul conflict constituțional, domnule Orban, este ca un premier care a patronat furtul din bani publici f...

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, l-a catalogat, intr-o postare pe contul sau de socializare, pe premierul Ludovic Orban drept “mascarici mincinos și ticalos”, dupa ce șeful Executivului a declarat, in...

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca, in loc sa caute solutii pentru a contracara neincrederea romanilor in pericolul coronavirusului si nerespectarea regulilor sanitare, premierul Ludovic Orban lanseaza scenarii si conspiratii mai ceva ca Nicolae Ceausescu in decembrie 1989.Jurnalistul…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, și-a exprimat, marți, indignarea ca premierul Ludovic Orban nu a dorit sa participe la discuții cu Opoziția despre masurile care trebuie luate in continuare in contextul pandemiei de...

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a lansat mai multe acuzații dure la adresa premierului Ludovic Orban. Marcel Ciolacu susține ca unul dintre consilierii personali ai premierului Ludovic Orban ar avea afaceri in domeniul jocurilor de noroc, acesta fiind motivul pentru care se redeschid…

- "Nu pot sa-mi reprim o reclama care imi vine in cap privind aceste imagini: Pușca semiautomata cu recul redus, marca Magaruș, pentru copii pana in 10 ani. I-a luat pe bieții copiii aia, i-a imbracat cu altița, cu rauri, cu ie, in costum popular și au venit la premier și la acești parinți ai poporului…