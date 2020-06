Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Dambovița, Corneliu Ștefan, a declarat sambata pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca interpretul de muzica populara Ionuț Dolanescu s-a inscris in partid. Ionuț Dolanescu este fiul Mariei Ciobanu și a lui Ion Dolanescu.„Ionut Dolanescu intotdeauna a fost un om de stanga. Este dambovitean si…

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido a iesit pe strazi, unde a interactionat cu populatia, conform inregistrarilor video difuzate sambata de catre apropiati ai sai, cu prilejul primei aparitii publice dupa afirmatiile recente ale guvernului, potrivit carora acesta s-ar fi refugiat in ambasada…

- Liderul USR, Dan Barna, afirma ca, in Strategia Nationala de Aparare a Tariii, elaborata de CSAT si trimisa Parlamentului spre aprobare, ”coruptia devine un fenomen secundar”. ”E ca si cum odata cu disparitia lui Liviu Dragnea din prim-plan toate problemele s-au rezolvat”, a transmis, joi, Dan Barna…

- Presedintele PSD Dambovița, deputatul Corneliu Stefan, alaturi de presedintele excutiv al organizatiei judetene, senatorul Titus Corlațean, si vicepreședintele PSD Dambovița, Ionuț Savoiu, au vizitat mai multe comune dambovițene pentru a verifica stadiul proiectelor și programelor propuse de PSD DAMBOVIȚA.…

- Nevoile oamenilor au fost intodeauna luate in seama de PSD Dambovita, iar proiectele PSD din municipiului Moreni incep sa se vada.Presedintele PSD Dambovita, deputatul Corneliu Stefan, impreuna cu conducerea primariei municipiului Moreni si consilierii judeteni social-democrati, Liviu Vasilescu si Mihai…

- Un celebru dezertor nord-coreean sustine ca este sigur 99% ca dictatorul Kim Jong Un este mort. Ji Seong-ho spune ca anuntul va fi facut de autoritațile de la Phenian weekendul acesta. Liderul suprem nord-coreean nu a mai fost vazut in public de la inceputul lunii aprilie.Un celebru dezertor…

- Nelu Balasoiu a fost diagnosticat in 18 aprilie cu Covid-19. La scurt timp dupa confirmarea cruntului diagnostic, interpretul de muzica populara a suferit un atac vascular cerebral. „Din pacate, tatal meu a incetat din viața in aceasta dimineața, in urma atacului vascular suferit saptamana trecuta!…