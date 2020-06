Stiri pe aceeasi tema

- E anunț de ultima ora pentru industria ospitalitații din Romania, lovita extrem de grav de restricțiile impuse in pandemie.PSD depune luni in Parlament o lege pentru sprijinirea sectorului HoReCa, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al partidului Lucian Romascanu, precizand ca, in absenta…

- PSD ar putea depune o motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, pentru ca a intrerupt testarile in Bucuresti, a declarat, joi, presedintele interimar al partidului, Marcel Ciolacu. Intrebat daca la sedinta conducerii PSD de joi s-a discutat despre o…

- Marcel Ciolacu, lider interimar al PSD, susține ca a primit in ședinta social-democraților o solicitare de a fi depusa o moțiune de cenzura impotriva ministrului Sanatații, Nelu Tataru, fiindca a intrerupt testarea bucureștenilor de COVID-19.Citește și: God galben de ploi torențiale. Inundații…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a anuntat ca social democratii vor pregati o motiune de cenzura la adresa Guvernului Orban, care va fi depusa „daca lucrurile vor merge din ce in ce mai prost”. „Am avut o luna, o luna si jumatate in care chiar ne-am asumat acest lucru: ii lasam si venim…

- Motiunea simpla a PSD impotriva ministrului Finantelor Publice, Florin Citu, a fost adoptata in plenul Camerei Deputatilor. Acesta nu risca sa fie demis din functie, pentru ca votul din Parlament nu are putere de lege. Motiunea simpla este intitulata „Virusul Citu a infectat economia nationala”. S-au…

- Premierul Ion Chicu considera ca o posibila moțiune de cenzura inaintata in Parlament nu va afecta Guvernul, ci cetațenii Republicii Moldova. Potrivit lui, asemenea destabilizari politice mai puțin afecteaza executivul, ci afecteaza țara, mai ales in condiții de criza. „Toate aceste mișcari politice,…

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a declarat luni ca social-democratii vor depune motiune simpla impotriva ministrului de Finante dupa ce acesta va implementa site-ul IMM Invest, adaugand ca vor fi invitati mai multi ministri in Parlament la dezbaterea "Ora Guvernului"."In niciun stat…

- Cristina Dinu, deputat PSD Giurgiu, susține ca Partidul Social Democrat continua in Parlament masurile de imbunatațire a situației generale a Romaniei in aceasta perioada de stare de urgența, și, implicit, de sprijinire a romanilor pentru a trece cu bine de actuala perioada grea.„Partidul…