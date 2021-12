Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații transmit miercuri, dupa demisia ministrului Cercetarii, Florin Roman (PNL), ca „falsul in CV merita sancționat” și adauga ca USR-iștii ar trebui sa ii ceara demisia și primarului lor de la Brașov. „La PNL, falsul in CV merita sancționat - deci Roman e demis. La USR, falsul…

- Universitatea Transilvania din Brașov urca 32 de poziții in clasamentul internațional Best Global Universities 2022. In aceasta ediție a topului, Universitatea din Brașov ocupa locul 760 la nivel mondial, și locul 312 la nivel european, in urcare fața de ediția precedenta, cand UNITBV s-a poziționat…

- Apel al premierului desemnat, Nicolae Ciuca Nicolae Ciuca. Foto: Arhiva. Premierul desemnat astazi, Nicolae Ciuca, a lansat un apel catre toti actorii politici responsabili sa sustina formarea noului guvern, astfel încât România sa depaseasca 'cât mai rapid'…

- Prin bullying se desemneaza faptele prin care o persoana este intimidata, hartuita, chiar terorizata. Ea este supusa unor agresiuni verbale, psihice si chiar fizice, devenind tinta unor rautati cum ar fi atunci cand : este tachinata sau luata in deradere, este barfita sau poreclita, este exclusa din…

- Profesorul de științe politice Alina Mungiu-Pippidi analizeaza, intr-un editorial publicat in Romania Curata , opțiunile pe care le are președintele Klaus Iohannis in contextul actualei crize politice. Una dintre variante, crede Pippidi, este aceea ca șeful statului sa-l propuna pentru funcția de premier…

- In luna OCTOMBRIE 2021 studenții Universitații Transilvania din Brașov au oportunitatea de a participa la o noua sesiune de selecție pentru mobilitați de studiu și practica Erasmus Sesiunea de selecție se desfașoara in 2 etape, astfel: I. Susținerea testarii lingvistice in vederea participarii la selecția…

- "Hai in Echipa care in toamna aceasta trimite copiii la stele!" este indemnul pe care Fundația Bucuria Darului din Brașov il adreseaza tuturor oamenilor de bine, pentru a susține și incuraja, peste 1.000 de copii sa urmeze școala. In luna septembrie 2021 Fundația Bucuria Darului deruleaza campania…