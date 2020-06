Stiri pe aceeasi tema

- PSD ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa promulge rapid legea prin care se dubleaza alocatiile de stat pentru copii. In caz contrar, sustin social-democratii, cetatenii il vor considera principalul autor al planului PNL de amanare repetata a aplicarii legii. PSD aminteste intr-un comunicat de…

- Președintele Klaus Iohannis trebuie sa promulge rapid dublarea alocațiilor pentru copii, daca vrea ca romanii sa nu-l considere principalul autor al planului PNL de amanare repetata a aplicarii legii, susține Partidul Social Democrat pe Facebook.„Liberalii arata deja public ca vor sa tergiverseze…

- Social-democratii considera ca majorarea pensiilor si a alocatiilor pentru copii ar reprezenta masuri anti-criza, in absenta unui plan de relansare economica."Cresterea pensiilor si a alocatiilor pentru copii devin masuri anti-criza in lipsa oricarui plan de relansare a guvernarii PNL ramasa…

- Ludovic Orban a declarat ca ceea ce voteaza Parlamentul de o bucata de timp nu are nicio legatura cu realitatea economica. Premmierul a precizat ca analizeaza daca va ataca la Curtea Constitutionala dublarea alocatiilor, dupa ce deputatii au respins Ordonanța de Urgența a Guvernului, prin care dublarea…

- Legea de respingere a Ordonanței de Urgența care amana dublarea alocațiilor pana la data de 1 august 2020 a fost adoptata de Parlament cu 209 voturi „pentru”, 3 voturi „impotriva” și 98 „abțineri”. Legea va merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. Daca președintele promulga legea, Guvernul…

- Cu putin timp in urma, Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, un proiect de lege prin care se respinge OUG prin care se amana, de la 1 februarie la 1 august, dublarea alocatiei de stat pentru copii. Au fost 209 voturi pentru legea de respingere, 3 voturi impotriva si 98 de abtineri.…

- Creșterea pensiilor cu 40% și dublarea alocațiilor pentru copii nu vor fi posibile in acest an, in contextul crizei COVID. Guvernul analizeaza totuși doua scenarii pentru a face majorari, dar cu procente mult mai mici. Totul depinde de evolutia bugetului in a doua jumatate a anului.

- Iata cat inseamna o majorare a alocatiilor cu 20 la suta, potrivit unor calcule Romania TV: + 20% 150 lei - 180 lei 300 lei - 360 lei SURSA: Calcule Romania TV Reamintim ca in luna decembrie a anului trecut, Camera Deputatilor a votat, decizional, initiativa legislativa…