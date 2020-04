Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Adrian Streinu Cercel sustine ca sambata, la nivel national, au fost realizate teste pentru depistarea noului coronavirus doar la jumatate din capacitatea pe care Romania o are in prezent, pentru ca nu au fost solicitate mai multe

- Profesorul Adrian Streinu Cercel sustine ca sambata, la nivel national, au fost realizate teste pentru depistarea noului coronavirus doar la jumatate din capacitatea pe care Romania o are in prezent, pentru ca nu au fost solicitate mai multe

- In Romania exista 32 de centre de testare pentru coronavirus amplasate in 14 județe și in București. Dintre cele 32 de centre, șapte sunt private. La acestea se adauga inca patru centre de testare, dar care nu au prelucrat pana acum nicio proba. Informațiile apar intr-un document al Institutului Național…

- Capacitatea de testare a Spitalului Victor Babeș pentru coronavirus crește, de astazi, de la 30 teste/24 ore la 280 teste/24 ore. “Am dorit sa discut personal cu inginerii specialiști ai firmei producatoare, care au finalizat astazi montarea sistemului ???????????????? ???????????????? ????????????…

- Ludovic Orban a declarat ca este falsa teoria ca țara noastra nu poate testa masiv pentru depistarea cazurilor COVID- 19, scrie digi24.ro. Premierul a anunțat ca va crește capacitatea de testare atat cat va fi nevoie și se va ajunge pana la 6.000 de teste pe zi. ,,Nu-mi place sa vorbesc, am propria…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca dupa ce va fi achizitionata toata aparatura necesara, capacitatea de testare pentru coronavirus va ajunge pana la 4.500 de teste pe zi."Putem crește capacitatea de testare. Dupa ce vom avea achiziționata toata aparatura vom putea ajunge la o capacitate…

- Institutul „Cantacuzino” a crescut capacitatea de testare zilnica pentru coronavirus, astfel ca daca pana acum se puteau prelucra, in medie, pana la 250 de probe zilnic, in prezent pot fi facute spre 400 de teste in 24 de ore, potrivit Ministerului Apararii. MApN a anunțat, duminica, printr-un comunicat…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat ca vor sosi, miercuri, in Romania cele 200.000 de teste pentru COVID-19 contractate din Coreea de Sud. ‘COVID-19 este in primul rand un challenge logistic: consuma resursa umana, masti, combinezoane, medicamente, kituri de testare. Una dintre prioritatile…