- Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat principalele teme ale moțiunii de cenzura pregatite de sociali-democrați impotriva guvernului condus de Florin Cițu. Moțiunea, care va fi gata pe 14 iunie, va fi supusa dezbaterii și se va incadra pana la finalul sesiunii parlamentare.…

- Premierul Florin Cițu a exclus, luni, la Digi24, sa existe voturi din coaliția de guvernare pentru demiterea sa la moțiunea de cenzura anunțata de PSD. „Nu sunt voturi. Moțiunea de cenzura arata altceva: ca cine se aseamana, se aduna. AUR și PSD, in sfarșit, recunosc public ca sunt impreuna…

- Partidul Social Democrat va depune moțiune de cenzura indiferent de felul in care decurg negocierile privind Planul National de Redresare si Rezilienta, a declarat purtatorul de cuvand al PSD, senatorul Radu Oprea.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat ca Partidul Social Democrat va inainta motiunea de cenzura la adresa Guvernului condus de Florin Cițu dupa ce Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va fi depus la Comisia Europeana Marcel Ciolacu a declarat ca motiunea de cenzura va fi depusa in…

- Intalnire la nivel inalt in randul social – democraților, la acest sfarșit de saptamana: se reunesc la Brașov pentru a pregati moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Surse din interiorul partidului au declarat ca mai mulți lideri PSD se vor afla fața in fața in acest week-end la Brașov, pentru…

- Sorin Grindeanu anunța ca PSD merge mai departe cu moțiunea de cenzura pe care vrea sa o depuna la adresa actualului guvern și spune ca decizia de demitere a lui Vlad Voiculescu este tardiva. Citește și: CIRC Andreea Moldovan a fost așteptata de Oana Lovin la Ministerul Sanatații: Ești o incompetenta…

- Sorin Lavric a negat ca AUR ar purta negocieri cu PSD in acest sens. ”Nu am purtat vreo negociere cu Marcel Ciolacu sau cu cineva din PSD, dar vom vota moțiunea. Nu cred ca va trece, nu are cum”, a spus parlamentarul AUR.Liderul senatorilor din acest partid și-a exprimat insa convingerea ca Președintele…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, anunta ca social-democratii asteapta momentul potrivit pentru a depune o motiune de cenzura impotriva Guvernului Citu, iar intre timp testeaza terenul cu motiuni simple impotriva unor ministri. "(Motiunea simpla) e un instrument democrativ. Intr-o sesiune…