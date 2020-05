Dezbateri peste dezbateri pe tema educației sexuale in școli. Azi, mai mulți senatori și deputați din PSD și PNL au depus un amendament de modificare a legii. Cei doi inițiatori social-democrați, susținuți de liberalul Robert Sighiartau, au cerut ca educația sexuala in școli sa se faca DOAR cu acordul scris al parinților sau tutorilor copiilor. Deputați și senatori din PSD și PNL și-au unit azi forțele pentru a aduce o modificare legii promulgate de președintele Romaniei, privind educația sexuala in școli. ”Derularea sistematica in unitațile școlare, cel puțin o data pe semestru, de programe…