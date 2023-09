Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu a fost prins in flagrant de DNA , in timp ce primea peste un milion de lei, mita. Presedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu a fost prins in flagrant , vineri seara, de procurorii anticoruptie, cand primea 1,25 milioane de lei mita pentru a favoriza o firma sa obtina…

- Presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost exclus din PSD. Anunțul a fost facut astazi de presedintele social-democratilor, Marcel Ciolacu, scrie Agerpres . Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi in sedinta Biroului Politic National al partidului. Dumitru Buzatu este președintele…

- Paul Stanescuu, secretarul general al PSD, a declarat, sambata, ca nu se astepta ca presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, sa ia mita, punctand ca acesta va fi exclus din PSD, anunța Agerpres. "Nu am discutat (cu domnul Buzatu - n.r.). Incredibil ce s-a intamplat cu el. Comentarii...…

- Paul Stanescu, secretarul general al PSD, s-a declarat șocat de cazul președintelui CJ Vaslui, reținut de DNA pentru luare de mita, la sosirea la sediul PSD, unde se discuta excluderea din partid a lui Dumitru Buzatu, potrivit Digi24.Dumitru Buzatu a fost prins vineri seara, 22 septembrie, cand primea…

- Liderii PSD s-au reunit sambata dimineața pentru a-l exclude pe Dumitru Buzatu din partid, dupa ce a fost prins in flagrant. Paul Stanescu, secretarul general al PSD, a declarat la sosirea la sediul PSD, ca nu se astepta ca presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, sa ia mita, confirmand…

- Paul Stanescu a dat 'verdictul': Nu ma asteptam la asa ceva de la domnul Buzatu, astazi va fi exclusPaul Stanescu, secretarul general al PSD, a declarat, sambata, ca nu se astepta ca presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, sa ia mita, punctand ca acesta va fi exclus din PSD, anunța…

- Procurorii DNA il acuza pe Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, ca a primit de un om de afaceri un procent de 10% din valoarea unui contract pentru reabilitarea și modernizarea unor drumuri din județ, precizeaza DNA, intr-un comunicat, in care anunța anunța oficial ca Buzatu a fost…

- Liderii PSD s-au reunit sambata dimineața de urgența in ședința Biroului Politic Național, pentru a decide excluderea din partid a lui Dumitru Buzatu, prins in flagrant luand mita 1,25 milioane de lei, pentru acordarea unui contract de lucrari publice.