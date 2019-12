PSD, ironie la adresa Ambasadei Suediei de Ziua Internaţională Anticorupţie "Astazi, cu ocazia zilei internaționale a luptei impotriva corupției, am apelat telefonic ambasada Suediei la București. Dorim sa adresam mulțumiri personalului diplomatic și angajaților pe plan local și sa exprimam aprecierea sincera, pentru asistența constanta pe care partenerii suedezi au acordat-o instituțiilor statului Roman, inclusiv prin declarații publice, in eforturile comune de a combate corupția și alte fenomene anti-sociale. Din pacate, a sunat ocupat. Credem ca e posibil ca echipamentele de telecomunicații Ericsson sa fie de vina", scrie Departamentul pentru Politica Externa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Departamentul pentru Politica Externa al PSD marcheaza Ziua Internationala Anticoruptie printr-o ironie la adresa Ambasadei Suediei la Bucuresti, in contextul acuzatiilor de coruptie la adresa companiei suedeze Ericsson. Ambasada Suedeza a avut in ultimii ani pozitii explicite anti-PSD, in special…

- Compania suedeza de telecomunicații mobile Ericsson a convenit sa plateasca peste un miliard de dolari pentru inchiderea unor investigații de corupție, inclusiv una legata de mituirea unor oficiali guvernamentali, a informat Departamentul de Justiție al SUA, conform Reuters, scrie Mediafax.Mita…

