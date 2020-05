Stiri pe aceeasi tema

- Cei de la PSD arata ca președintele Klaus Iohannis și Guvernul au calculat greșit modul in care se va finaliza starea de urgența, iar pana se intra in starea de alerta va exista un vid legislativ de 3 zile. Cei de la PSD considera ca Iohannis și Guvernul nu vorbesc despre aceasta greșeala comisa…

- Daca starea de uregenta este prerogativa presedintelui si are o durata limitata la 30 de zile, starea de alerta are caracter de permanenta si este prerigativa Guvernului. Starea de alerta este prevazuta de OUG nr. 21/2004 si se refera la punerea de indata in aplicare a planurilor de actiuni si masuri…

- Avocatul Poporului a sesizat CCR cu excepția de neconstituționalitate referitoare la prevederi din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu și regimul starii de urgența.Paradoxal, pe 12 martie, Renate Weber ii cerea in mod expres presedintelui sa aplice Ordonanta…

- Acesta a emis azi decretul de prelungire, precizand ca pericolul reprezentat de Covid-19 nu a trecut și sunt necesare in continuare masuri de siguranța. In aceasta dupa-amiaza, președintele Klaus Iohannis a facut anunțul așteptat de saptamana trecuta, privind prelungirea cu inca 30 de zile a starii…

- Președintele Iohannis va prelungi starea de urgenta cu inca o luna de zile! Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, luni, ca va prelungi starea de urgenta cu inca o luna de zile. “Am solicitat Guvernului sa vina cu propuneri pentru a fi incluse in acest decret. La inceputul saptamanii viitoare voi emite…

- Parlamentul a votat, joi, cu unanimitate de voturi, incuviintarea decretarii starii de urgenta in Romania, la solicitarea presedintelui Klaus Iohannis. Sedinta plenului reunit a fost una inedita, online, fiind prima data cand se convoaca astfel Legislativul. Masura a fost luata dupa ce in Parlament…

- Toate ziarele, site-urile de știri sau televiziunile care prezinta știri false, menite sa amplifice starea de panica, pot fi inchise. Masura este prevazuta la punctul 54 din decretul emis de președintele Klaus Iohannis, prin care se instituie starea de urgența naționala, din cauza epidemiei de coronavirus.Citește…

- Deputatul USR Stelian Ion, membru al Comisiei juridice, apreciaza ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa decreteze starea de urgenta."Presedintele Iohannis trebuie sa declare starea de urgenta! Asta daca are un plan de criza, daca vrea sa ofere un cadru legal pentru restrangerea unor drepturi,…