- PSD i-a solicitat, vineri, presedintelui Klaus Iohannis sa confirme sau sa infirme daca a avut cunostinta de condamnarea penala a lui Florin Citu in momentul in care l-a desemnat pentru functia de prim-ministru al Romaniei. „PSD solicita presedintelui Klaus Iohannis sa confirme sau sa infirme daca a…

- Cine va caștiga șefia PNL se va inscrie cumva ca moștenitorul legal și oficial al lui Klaus Iohannis și va avea, in masura predictibilitații societații romanești, mari șanse sa pastreze puterea (sau mare parte din ea) dupa incheierea celui de-al doilea mandat la Cotroceni al actualului președinte. Acesta…

- Congresul PNL va fi organizat pe 25 septembrie, iar la el vor participa 5.000 de persoane, a anunțat Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal. Intrebat daca evenimentul va avea loc la interior, a evitat un raspuns direct, spunand ca o decizie va fi luata in funcție de contextul pandemic.…