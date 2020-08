Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care vor sa se testeze pentru coronavirus scot din buzunare de patru ori mai mult, fata de nemti. Pretul unui test COVID in Germania este aproximativ 19 euro, iar in Romania ajunge chiar si la 80 de euro. Un test pentru depistarea coronavirusului, in Romania, se poate efectua pentru o suma…

- Proiectul de lege, ce ar putea sa treaca in curand de Parlament, prevede ca buletinul electronic va permite inclusiv folosirea semnaturii electronice. Adica actul de identitate va conține un certificat digital pentru semnatura electronica, ce va fi emis de MAI și va fi echivalentul legal al semnaturii…

- Deputatul PSD Cristina-Elena Dinu afirma ca presedintele Iohannis pare mult prea ocupat pentru a se ocupa de proiectul "Romania educata", in timp ce procentul de analfabetism functionat in liceele din Romania a ajuns la 42%."Rectorul Universitații Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, Daniel David,…

- "Sunt in fata dumneavoastra sa va asigur ca realitatea in care copiii dumneavoastra invata nu mai poate fi ignorata. Oferim sincere scuze pentru ca foarte multi copii din sistemul educational romanesc nu reusesc sa faca fata cerintelor examenelor nationale si ne asumam faptul ca si din cauza noastra,…

- Calin Popescu Tariceanu atrage atenția ca Guvernul Orban a reușit sa puna „pe butuci” sistemul de educație din Romania. „Asta sa fie „Romania educata” a dlui Iohannis? Declarația unui...

- Jurnalistul și analistul Ion Cristoiu afirma ca, in timp ce in alte tari eurpene mesajul oficial este concentrat pe relansarea economica, o astfel de preocupare lipseste in Romania, unde agenda publica e dominata de pericolul revenirii coronavirusului. “Pe 25 mai 2020, scriam pe cristoiublog.ro: Sintem…

- Marcel Ciolacu , aflat in dialog cu realizatorul emisiunii „Romania 9 „, a raspuns la cateva intrebari provocatoare. Mai jos va redam discutia pe care au avut-o liderul PSD si Ionuț Cristache: Marcel Ciolacu: Eu in schimb sunt un om de constructie, nu sunt un om, sentimentul de ura pentru mine nu exista…