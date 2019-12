PSD intră puternic pe zona anticorupție Un grup de 27 de parlamentari PSD propune o epurare fara precedent in zone rarefiate ale politicii și incurajeaza denunțurile la DNA. O lege a lustrației in Consiliile de Administrație ale companiilor, regiilor și societaților de stat a fost depusa in Parlament: PSD cere introducerea de incompatibilitați in aceasta zona și acuza ca in mare parte persoanele care ajung in conducerile companiilor naționale sunt puse pe 'capatuiala', cel mai adesea sunt incompentente și servesc interesele politice ale celor care i-au trimis pe funcție. Parlamentarii PSD care au depus legea spun ca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

