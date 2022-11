Dictatura ANAF pare sa se apropie de sfarșit. Parlamentarii PSD au decis sa intre in curtea instituției și sa introduca pedepse pentru abuzurile la care sunt supuși cetațenii. Astfel, pentru orice suma datorata de ANAF și neachitata in termen de 5 zile, se vor institui penalitați, majorari de intarziere și dobanzi. Mai mult, conturile nu […] The post PSD intra la rupere in curtea ANAF. Organele fiscale, obligate sa plateasca penalitați cetațenilor first appeared on Ziarul National .