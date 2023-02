PSD insistă cu necesitatea taxei de solidaritate: Susține măsurile pentru scăderea impozitării muncii PSD transmite ca scopul final al taxei de solidaritate este de a susține masurile pentru scaderea impozitarii muncii, in special la angajații cu venituri mici sau medii, și de a susține sistemul de Educație care pregatește viitoarea forța de munca a Romaniei. „Intr-o perioada dificila din punct de vedere economic, ar trebui ca și companiile […] The post PSD insista cu necesitatea taxei de solidaritate: Susține masurile pentru scaderea impozitarii muncii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii au precizat ca scopul final al taxei de solidaritate este de a sustine masurile pentru scaderea impozitarii muncii, in special la angajatii cu venituri mici sau medii, si de a sustine sistemul de Educatie care pregateste viitoarea forta de munca a Romaniei. „PNL trebuie sa se hotarasca…

- PSD transmite printr-un comunicat ca „scopul final al taxei de solidaritate este de a susține masurile pentru scaderea impozitarii muncii – in special la angajații cu venituri mici sau medii – și de a susține sistemul de Educație care pregatește viitoarea forța de munca a Romaniei”.

- PSD cere public, printr-un comunicat de presa, PNL „sa-și defineasca poziția fața de taxa de solidaritate aplicabila companiilor cu venituri mari și foarte mari”. „Nu este clar daca susțin sau se opun acestei taxe. Unii lideri marcanți ai PNL au cerut cu vehemența ca taxa de solidaritate stabilita la…

- PSD promoveaza, fara rezerve, principiul unei taxe de solidaritate pe veniturile marilor companii pentru ca o astfel de masura este absolut necesara in contextul actual in care populația și firmele mici se confrunta cu o creștere substanțiala a prețurilor.”, transmit social-democrații, prin intermediul…

- PSD Arad transmite: „PSD promoveaza, fara rezerve, principiul unei taxe de solidaritate pe veniturile marilor companii pentru ca o astfel de masura este absolut necesara... The post PSD Arad: „Susținem introducerea taxei de solidaritate și scaderea impozitarii muncii” appeared first on Special Arad…

- Volodimir Zelenski a inregistrat marți seara un mesaj video in care spune ca Kievul asteapta „vesti” de la summitul UE-Ucraina ce se va desfasura la sfarsitul acestei saptamani. ”Asteptam decizii din partea partenerilor nostri din UE, care sa corespunda progreselor noastre. Progrese care in mod evident…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, referitor la faptul ca reprezentantii Comisiei Europene au precizat ca pensiile militare trebuie incluse in reforma pensiilor speciale, cuprinspa in PNRR, ca „in raportul Bancii Mondiale scrie clar ca pensiile militare nu intra la capitolul pensii speciale,…

- Medicii stomatologi vor primi scrisori de informare din partea ANAF pentru a declara toate veniturile, a anunțat președintele ANAF, Lucian Heiuș. El susține ca pacienții trebuie sa solicite bonurile de la cabinetele de stomatologie, unde „gradul de conformare fiscal este redus”. Conform Mediafax, șeful…