PSD inițiază consultări cu reprezentanții sectoarelor afectate de pandemie Social – democrații anunța o serie de consultari cu reprezentanții sectoarelor afectate de pandemie, in vederea identificarii soluțiilor pentru depașirea crizei sanitare in care se afla Romania. Discuțiile vor avea loc joi, in sistem hibrid, cu prezența atat la sediul central al partidului, cat și online. „PSD considera ca restricțiile haotice și impredictibile impuse pana acum de autoritați, fara consultarea celor vizați, nu pot rezolva problemele deosebit de grave provocate de actuala pandemie. In opinia PSD, este nevoie de un plan coerent și predictibil, acceptat de reprezentanții sectoarelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria și Romania sunt țarile cu cea mai mica rata de vaccinare din Uniunea Europeana, din cauza raspandirii teoriilor complotiste și a neincrederii populației in autoritați, scrie Euronews. Pentru a stimula populația sa se vaccineze și mai ales pentru a stavili valul al patrulea, cel mai puternic…

- Reprezentantul OMS, dr. Heather Papowitz a declarat, vineri, la maratonul vaccinarii de la București, ca toata familia sa este vaccinata. „Susțin vaccinarea, mama, tata, sora mea, nepoții mei, toat lumea este vaccinata in jurul meu. Baiatul meu de 14 ani a fost vaccinat. Am vrut sa-i ofer oportunitatea…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) estimeaza ca Romania va ajunge abia peste șapte luni sa aiba 40% din populație vaccinata anti-COVID, iar pentru a avea o acoperire de 70 la suta i-ar trebui 31 de luni, daca se pastreaza ritmul de vaccinare al ultimelor șase saptamani și se mențin strategiile de…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, spune ca reprezentanții acestei instituții au cerut o intalnire cu reprezentanții Institutului Național de Sanatate Publica. Motivul ar fi analiza cauzelor dezastrului epidemiologic din Romania, noteaza Hotnews . Rafila spune ca reprezentanții Organizatia…

- Premierul desemnat, Dacian Cioloș, a ajuns miercuri, la ora 17.00, la sediul PNL, pentru discuții cu Florin Cițu și Kelemen Hunor, in vederea unei susțineri pentru investirea Guvernului Cioloș 2. „Ne aflam intr-un moment excepțional, care are nevoie de masuri excepționale. Nu am venit sa aflu ce pot…

- Social – democrații au inițiat o campanie de strangere de semnaturi, intitulata„ Jos Facturile!”, pentru plafonarea prețurilor la energia electrica și termica, timp de jumatate de an. In toate organizațiile județene, membrii PSD le vor explica romanilor avantajele acestui proiect care „nu doar blocheaza…

- S-au format cozi semnificative de autovehicule la punctul de trecere a frontierei Kapikule (Turcia) – Kapitan Andreevo (Bulgaria). Timpul estimat de asteptare la vama este de minimum 6-8 ore. „Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Ankara, a fost sesizat de catre cetateni…

- Medicul și parlamentarul Alexandru Rafila lanseaza un avertisment in care spune ca Romania va intra intr-un al patrulea val pandemic in toamna. „O sa avem un val 4 in septembrie-octombrie, ramane de vazut amplitudinea acestui val, pe de o parte. Pe de alta parte, cum va spuneam, depinde cine se imbolnavește…