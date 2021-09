PSD inițiază campania „Jos facturile!”. Pentru ce strânge semnături Social – democrații au inițiat o campanie de strangere de semnaturi, intitulata„ Jos Facturile!”, pentru plafonarea prețurilor la energia electrica și termica, timp de jumatate de an. In toate organizațiile județene, membrii PSD le vor explica romanilor avantajele acestui proiect care „nu doar blocheaza pentru 6 luni orice scumpire a facturii la energie și gaze naturale, dar ofera consumatorilor și o compensație pentru majorarile de preț operate deja de furnizori”, conform unui comunicat de presa transmis de PSD. Oricine poate semna și online pentru susținerea acestui proiect la urmatoarea adresa:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

