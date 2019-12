Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul a fost inițiat de 5 deputați PNL la finele lunii iunie și a trecut, in octombrie, tacit de Senat, deși senatorii din comisia de buget, care sunt in majoritate tot ai PSD, ii intocmisera raport negativ. Acum, dupa pierderea guvernarii, aleșii PSD au votat favorabil. Pe langa reducerea TVA la…

- Propunerea legislativa privind reducerea nivelului cotei standard de TVA de la 19% la 16% de la 1 ianuarie 2020 a primit, marti, raport favorabil din partea Comisiei pentru buget - finante a Camerei Deputatilor. Proiectul prevede, pe langa reducerea nivelului cotei standard de TVA de la 19% la 16%,…

- Propunerea legislativa privind reducerea nivelului cotei standard de TVA de la 19% la 16% de la 1 ianuarie 2020 a primit, marti, raport favorabil din partea Comisiei pentru buget - finante a Camerei Deputatilor.

- Propunerea legislativa privind reducerea nivelului cotei standard de TVA de la 19% la 16% de la 1 ianuarie 2020 a primit, marti, raport favorabil din partea Comisiei pentru buget - finante a Camerei Deputatilor.

- Propunerea legislativa privind reducerea nivelului cotei standard de TVA de la 19% la 16% de la 1 ianuarie 2020 a primit, marti, raport favorabil din partea Comisiei pentru buget – finante a Camerei Deputatilor. Proiectul aduce modificari Codului fiscal si prevede, pe langa reducerea nivelului cotei…

- Propunerea PNL si USR de abrogare a recursului compensatoriu a fost aprobata marti cu unanimitate de voturi de Comisia juridica a Camerei Deputatilor. Urmeaza ca deputatii juristi sa voteze si asupra raportului de admitere a abrogarii masurii legislative, care va intra miercuri in plenul Camerei Deputatilor,…

- Guvernul PNL isi incepe cursa de investire. Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, anunta, luni, dupa sedinta Birourilor Permanente Reunite ca s-a decis calendarul investirii Guvernului Orban, iar audierile ministrilor in comisii au fost programate marti si miercuri, incepand cu ora 9.00.…

- In context, el a facut un apel separat la presedintele Comisiei speciale pentru legile electorale, care este parlamentar ALDE, sa reia discutiile pe marginea acestui proiect in cadrul lucrarilor comisiei care trebuie "deblocate" si unde PSD nu are majoritate."In urma sedintei de astazi…