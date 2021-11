Conducerea Partidului Social-Democrat a votat luni, in unanimitate, sa inceapa negocierile pentru formarea unui Guvern alaturi de PNL si UDMR, sustinut de minoritati, insa nu cu Florin Citu in functia de premier. Sorin Grindeanu a anuntat ca PSD va avea patru echipe de negociere, inclusiv o echipa de negociere pentru revizuirea Constituției. „PSD va incepe […] The post PSD incepe negocierile cu PNL. Grindeanu: “Citu nu poate fi premier intr-un Guvern ce are in componenta PSD” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .