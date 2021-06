PSD încearcă să forțeze majorarea alocațiilor pentru copii PSD va depune, saptamana aceasta, in Parlament, un proiect de lege prin care alocatiile pentru copii vor fi majorate la nivelul adoptat in 2020, respectiv de la 214 lei la 300 de lei pentru copiii cu varsta intre 2 si 18 ani si de la 427 lei la 600 lei pentru copiii sub 2 ani sau pentru cei cu dizabilitati, a declarat, marti, prim-vicepresedintele Gabriela Firea. Aceasta susține ca va depune, saptamana aceasta, in Parlament, un proiect de lege care sa oblige „Guvernul cinic” sa majoreze imediat alocatiile la nivelul adoptat in 2020, respectiv de la 214 lei la 300 de lei pentru copiii cu varsta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Depunem, saptamana aceasta, in Parlament, un proiect de lege care sa oblige Guvernul cinic sa majoreze imediat alocatiile la nivelul adoptat in 2020, respectiv de la 214 lei la 300 de lei pentru copiii cu varsta intre 2 si 18 ani si de la 427 lei la 600 lei pentru copiii sub 2 ani sau pentru cei cu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat angajamentul de a dubla alocațiile va fi respectat de coaliție, iar urmatoarea crestere va avea loc la inceputul anului viitor, informeaza Hotnews . „Coalitia isi mentine angajamentul de a realiza dublarea alocatiilor conform legii. Am stabilit sa creasca alocatiile.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, ca alocatiile vor creste de la 1 ianuarie 2022, urmând sa se decida, în functie de resursele bugetare, când va fi ultima transa, subliind ca angajamentul de a dubla alocațiile va fi respectat de coaliție.”Coalitia îsi…

- Raluca Turcan a declarat ca, cel puțin in momentul de fața, cele 2 miliarde de lei necesare majorarii alocațiilor nu se regasesc in buget. Ea spune ca exista doua variante. Prima, prorogarea termenului de creștere, iar a doua varianta luata in calcul este ca suma necesara sa fie luata din alta parte…

- In mai bine de un an și jumatate de guvernare, atat Guvernul Orban, cat și Guvernul Cițu au refuzat sa majoreze pensiile și alocațiile conform legilor votate de Parlament și promulgate de Klaus Iohannis, arata partidul ALDE. „Ba ca nu au bani, ba ca nu se justifica, mai mereu au gasit o justificare…

- „Atunci cand vorbești de reforma se pot emite tot felul de teorii. In spațiul public noi am spus constant ca, in privința varstei de pensionare, noi vorbim despre opțiune. In Romania suntem intr-un deficit de calitate in viața activa a angajaților și avem obigația sa introducem opțiunea.Intregul proces,…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a facut declaratii astazi, la Constanta, privind renuntarea la majorarea alocatiilor copiilor cu 20 .Raluca Turcan: "A doua majorare a alocatiilor pentru copii poate fi transata in parlament si eu sper ca in parlament coalitia de guvernare va functiona si ca nu vom avea…

- El a fost intrebat, la Digi 24, daca "scartaie" coalitia de guvernare."In niciun caz. (...) Bineinteles ca este o coalitie in care sunt diferite obiective, dar aceleasi principii, pana la urma. Pe mine nu ma deranjeaza ca sunt discutii. Stiti bine cat am stat noi sa facem bugetul in coalitie, dar a…