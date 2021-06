PSD încă nu s-a trezit „Fiecare moțiune de cenzura care va urma va avea mai multe șanse”, a declarat Paul Stanescu, secretarul general al PSD. Pe mine, cuvintele astea ma sperie. Al doilea om al social democraților nu a spus daca vor fi șanse sa treaca sau sa cada. Daca e vorba sa cada, le poate aranja ca la domino […] The post PSD inca nu s-a trezit first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

