PSD considera ca bancile sunt singurele care au de castigat de pe urma ordonantei privind amanarea ratelor, adoptata joi de Guvern, iar acest lucru va fi corectat in Parlament. "Singurii care au de castigat de pe urma ordonantei lui Citu privind amanarea ratelor sunt bancile. Profitul bancilor a fost singura preocupare a PNL, nu romanii aflati in dificultate din cauza crizei. Pentru ca asta inseamna cand iei dobanda la dobanda si inventezi o birocratie de netrecut pentru majoritatea cetatenilor. PSD va corecta lucrurile in Parlament! Oamenii trebuie protejati. Firmele din Romania trebuie sprijinite",…