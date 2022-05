PSD: În ministerele pe care le conducem numărul angajaților a scăzut cu 997 față de noiembrie 2021 Social-democratii au informat, marti, ca in ministerele conduse de PSD numarul angajatilor a scazut cu 997 fata de noiembrie 2021. „In ministerele conduse de PSD, numarul angajatilor a scazut cu 997 de persoane fata de noiembrie 2021”, se arata intr-un comunicat de presa remis AGERPRES de PSD. Potrivit sursei citate, aceasta precizare este facuta in urma informatiilor aparute in spatiul public referitoare la numarul de angajari facute in ultima vreme in sistemul public. „Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public referitoare la numarul de angajari facute in sistemul public, dupa intrarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public referitoare la numarul de angajari facute in sistemul public, dupa intrarea PSD la guvernare, partidul face precizarea ca, potrivit datelor oficiale raportate de Ministerul Finantelor Publice, in intervalul noiembrie 2021 – martie 2022, in ministerele…

- PSD Arad reacționeaza fața de informațiile aparute in spațiul public privind o creștere a numarului de angajați in sectorul bugetar din ultima perioada. „Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public referitoare la numarul de angajari facute in sistemul public, dupa intrarea PSD la guvernare,…

- Premierul Nicolae Ciuca pregatește o mutare oarecum surprinzatoare in aparatul Secretariatului General al Guvernului ca sa-i satisfaca moftul unui ministru apropiat de președintele Klaus Iohannis. Potrivit informațiilor noastre, premierul Nicolae Ciuca va trece Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in februarie 2022, de 1.265.722, cu 879 mai multe comparativ cu luna precedenta, iar aproape 64% dintre acestea erau in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF),…

- Arieratele bugetului general consolidat au scazut cu 3,36% in februarie 2022, comparativ cu luna precedenta, la 166,32 milioane de lei, de la 174,63 milioane de lei, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor (MF). Arieratele de peste 90 de zile s-au redus cu aproape 12%, de la 58,7…

- Avizul Consiliului Legislativ a fost cerut de Guvern la o zi dupa adoptatea OUG, arata, in motivarea deciziei de neconstitutionalitate a OUG privind obligativitatea purtarii maștii in spațiul liber, judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR). In data de 15 februarie, CCR a decis ca este neconstitutionala,…

- Romania este pregatita sa coopereze activ cu structurile de lucru ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica in vederea imbunatatirii ritmului de asimilare a normelor OCDE si in drumul catre aderarea la organizatie, a afirmat secretarul de stat in MAE Cornel Feruta. Secretarul de stat…

- PENSII | Cu cat a SCAZUT puterea de cumparare e pensiilor comparativ cu aceeași perioada a anului precedent PENSII | Cu cat a SCAZUT puterea de cumparare e pensiilor comparativ cu aceeași perioada a anului precedent Pensia lunara medie a fost de 1.674 de lei, in trimestrul patru al anului 2021, cu 43…