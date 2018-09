Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii PSD Corina Bogdan, Emanuel Botnariu si Catalin Zamfira i-au cerut demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD, ca urmare a razboiului cu Gabriela Firea, potrivit stiripesurse.ro. Cei trei fac parte din organizatia Ilfov, controlata de primarul Capitalei. Tot azi, Liviu Dragnea a mai fost…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le prezinta bucurestenilor, intr-un clip video, “lucrurile bune” pe care le-a facut in cei doi ani de mandat, ea vorbind despre investitiile in infrastructura rutiera si despre cele 400 de autobuze noi care vor circula in Bucuresti. Firea spune ca in cei doi ani atat…

- Gafa Gabrielei Firea de Ziua Drapelului Național. Primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, a postat pe pagina oficiala de Facebook un mesaj de Ziua Drapelului , insa din dorința de a da un iz patriotic la zi festiva a incurcat culorile drapelului național. „Cele trei culori ale drapelului național, roșu,…

- Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, susține ca mai multe persoane au comentat, pe Facebook, la postarea de seara trecuta, in care scria ca decizia de condamnare a lui Liviu Dragnea este politizata, acuzand ca i s-au adresat "apelative imposibil de reprodus". Chiar și in aceste condiții, susține…

- Fostul lider PSD Victor Ponta sustine ca mesajele din care ar rezulta ca Simona Halep a fost de fapt huiduita pe Arena Nationala sunt postate de la sediul central al PSD pe paginile de Facebook ale filialelor de "un personaj dubios adus de Liviu Dragnea de la Neamt" si face apel la fostii sai colegi…

- Revoltator! Mai multe filiale PSD susțin ca Simona Halep a fost cea huiduita, nu Gabriela Firea! Aparatul politic al partidului de guvernamant s-a pus in mișcare și a incercat sa denatureze realitatea evenimentelor petrecute pe „Arena Naționala”, unde Gabriela Firea, primarul orașului București, a fost…

- Pagina de Facebook a primarului general, Gabriela Firea, a fost redeschisa marti, dupa ce edilul Capitalei a decis, luni, suspendarea contului in urma incidentului de pe National Arena, in timpul caruia a fost huiduita de admiratorii Simonei Halep. La scurt ...

- Șeful PSD București-Ilfov susține ca este un miting al celor care ”Spun NU anarhiei”, care ”Spun DA democratiei si statului de drept, nu de drepti!”: ”In aceasta seara la ora 20,00 voi fi prezenta la mitingul impotriva abuzurilor, organizat legal de PSD-ALDE. Orice fel de abuz trebuie sanctionat!…