- Scaderea leului in raport cu euro pana la un minim istoric anuleaza in totalitate „avantajul de dobanda cu care se lauda Florin Cițu”, au scris reprezentanții PSD, vineri, intr-o postare pe Facebook.

- Anunțul facut de minustrul Florin Cițu privind un imprumut contractat de Romania la dobada negativa, a fost demontat de Senatul PSD Ștefan Radu Oprea. Acesta spune ca dobanda se datoreaza coronavirusului, nu competenței actualului executiv. Comentand o declaratie a lui Florin Citu (“Investitorii…

- Nu se va schimba nimic din punct de vedere al fiscalitatii, indiferent de ce se intampla astazi, iar in buget sunt prinsi atat banii pentru plata salariilor cat si banii pentru plata pensiilor in fiecare luna pana la sfarsitul anului, scrie ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, pe pagina…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, vrea sa reduca salariile sefilor bancilor de stat, CEC Bank si EximBank, la circa 5.800 de euro pe luna, de la peste 15.000 de euro pe luna, informeaza Ziarul Financiar.Conform unor surse din piata bancara, ministrul Finantelor, prin reprezentantii in Adunarea…

