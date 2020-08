Presedintele executiv al filialei municipale PSD Iasi, deputatul Bogdan Cojocaru, sustine ca organizatia s-a curatat de oamenii fideli primarului Mihai Chirica, adaugand ca membrii PSD cu interese imobiliare nu se mai regasesc pe liste la alegerile locale.

Deputatul Bogdan Cojocaru a spus, intr-o conferinta de presa, ca “iesenii nu ar trebui sa uite toate afacerile imobiliare si nici zestrea cu care edilul Mihai Chirica a intrat in acest an in PNL“.

El a explicat ca lista de consilieri…