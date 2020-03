Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban il taxeaza dur pe ministrul demisionar Victor Costache, cel care declara miercuri seara ca toti bucurestenii vor fi testati pentru COVID-19, echipe de medici urmand sa mearga "din usa in usa". "Povestile ca mergem din usa in usa sa facem teste nu sunt serioase si as…

- PSD a transmis, joi, ca ministrul Victor Costache a ”dezertat” in plina pandemie de coronavirus, iar in urma sa raman sase spitale contaminate si sute de cadre medicale care au contractat...

- Deputatul PSD Aida Caruceru a transmis joi ca Victor Costache a fost laș cand a demisionat din funcția de ministru al Sanatații.„Cum sa fii atat de laș incat sa-ți dai demisia ca Ministru al Sanatații cand spitalele sunt pline, decesele se aduna, mii sunt in carantina și alte zeci de mii in…

- PSD a transmis, joi, ca ministrul Victor Costache a ”dezertat” in plina pandemie de coronavirus, iar in urma sa raman sase spitale contaminate si sute de cadre medicale care au contractat virusul.”Costache a dezertat! Si-a dat demisia si a fugit! In urma lui, sase spitale raman contaminate!…

- PSD a transmis, joi, ca ministrul Victor Costache a „dezertat” in plina pandemie de coronavirus, iar in urma sa raman sase spitale contaminate si sute de cadre medicale care au contractat virusul.

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a declarat miercuri despre Sorina Pintea, fost ministru al Sanatații arestat preventiv pentru 30 de zile in urma unui flagrant de luare de mita, ca "este regretabil sa incatușam oameni bolnavi"....

- Ministrul sanatatii, Victor Costache, a declarat joi, in debutul sedintei de guvern, ca sunt luate toate masurile si ca Romania este pregatita in cazul in care vor fi confirmate cazuri de infectie cu temutul virus din China. "Pe teritoriul Romaniei nu exista niciun caz de infectie cu coronavirus. Ultima…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat vineri ca subfinantarea cronica a programelor de sanatate a dus la un sistem sanitar care este ‘pe rosu in toate sectoarele’. ‘Aceasta subfinantare cronica a programelor de sanatate si a tot ce inseamna medicina din Romania ne-a dus la situatia in care…