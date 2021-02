Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, a declarat luni ca premierul Florin Citu trebuie sa vina in Parlament, in aceasta saptamana, pentru a da explicatii in legatura cu rezultatele vizitei sale la Bruxelles si cu Planul national de redresare si rezilienta. "Am decis ca premierul Florin Citu sa vina…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, a transmis luni ca inca un motiv pentru care motiunea impotriva ministrului Sanatatii trebuie votata vine dupa ce un mare ars care a fost transferat tarziu a decedat. „Pe vremea cand era ONG-ist, Vlad Voiculescu isi rupea camasa de pe el, astazi ca ministru nu…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca premierul Florin Citu se duce "de pomana" la Bruxelles, pentru ca nu are un plan pentru accesarea banilor europeni si nici buget. "Citu se duce de pomana la Bruxelles. Nu are un plan pentru accesarea banilor europeni, nu are buget.…

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a anuntat, in plenul de marti al Camerei Deputatilor, ca grupul parlamentar al social-democratilor a depus solicitari la Biroul permanent prin care ii cheama in Parlament, la „Ora Guvernului”, pe ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si pe prim-ministrul Romaniei,…

- ”Premierul-Datorie Cițu este suparat ca Bruxelles-ul a dezvaluit cat de tare i-a mințit el pe romani cand a umflat din pix valoarea finanțarilor acordate economiei pentru a depași criza COVID-19. In realitate, pe mana lui Cițu, Romania a atins recordul celui mai firav pachet de stimulare dintre țarile…

- Ludovic Orban si Florin Citu, presedintele PNL si premierul propus de liberali, incep ziua de joi la Cotroceni, au precizat surse politice pentru STIRIPESURSE.RO. Orban si Citu urmeaza sa ia "binecuvantarea" de la Klaus Iohannis, intr-o intalnire care incepe la ora 9.00. Ulterior, Klaus Iohannis…