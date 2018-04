In aceeasi sedinta, Ovidiu Iane si-a prezentat demisia din functia de presedinte al organizatiei PSD Diaspora. In ceea ce priveste retragerea sprijinului politic pentru Catalin Radulescu, in CExN a fost validata decizia organizatiei judetene PSD Arges prin care i s-a retras sprijinul politic acestuia. „Astazi am adoptat si unele masuri organizatorice. Domnul Ovidiu Iane si-a prezentat demisia din functia de presedinte al PSD diaspora, iar domnul Adrian Dbre si-a dat demisia din functia de purtator de cuvant, cat si din cea de secretar de stat de la Ministerul Comertului. De asemenea, presedintele…