PSD îi răspunde președintelui Iohannis: ”Nu există nicio dovadă epidemiologică pentru PRELUNGIREA stării de alertă” PSD anunța din nou ca nu va vota in Parlament pentru prelungirea starii de alerta in Romania, susținand ca "nu exista nicio dovada epidemiologica" pentru prelungirea starii de alerta. "Dovediți mai intai romanilor ca starea de alerta nu este doar un paravan pentru derularea afacerilor de partid și prezentați Parlamentului studiile epidemiologice care sa ateste fara dubiu necesitatea prelungiri starii de alerta. Dovediți responsabilitate inainte de a o cere" - este replica PSD pentru șeful statului, care le-a cerut parlamentarilor sa fie responsabili și sa... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

