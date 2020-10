PSD îi acuză pe liberali că ar pregăti majorarea TVA după alegeri PSD acuza ca PNL amâna proiectul legii bugetului pâna dupa alegeri pentru a ascunde faptul ca pregatește majorarea TVA, masura care s-ar reflecta în proiect.



&"Conform economiștilor uneia dintre cele mai mari banci din România, pentru a acoperi gaurile din buget, Guvernul ar merge mai degraba pe #majorareaTVA, pentru ca masura s-ar putea aplica rapid și ar avea un efect imediat, întrucât TVA e cel mai ușor de colectat&", spun social-democrații, pe Facebook.



Potrivit legii, cel mai târziu la 15 octombrie Legea bugetului de stat pe anul viitor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

