Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a transmis sambata pe pagina sa de socializare, dupa participarea șefului statului și a premierului la inaugurarea a doua obiective de investiții (un tronson de autostrada și o magistrala de metrou), ca festivitațile organizate in perioada electorala…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca majorarea punctului de pensie cu doar 14%, in loc de 40%, a fost „atat cat s-a putut”. Șeful statului considera ca Romania iși va reveni și acest lucru va permite in anii urmatori mariri de alocații și pensii. „Economia iși va reveni și va permite un…

- Publicistul Ion Cristoiu afirma ca racolarile PNL de la alte partide, in special PSD, nu se fac fara acordul lui Klaus Iohannis, seful de facto al liberalilor, sustinand ca Ludovic Orban nu si-ar putea permite sa apeleze la traseismul politic daca seful statului nu ar fi de acord cu asa ceva, transmite…

- Romania poate fi considerata un model regional in ceea ce priveste asumarea Holocaustului si combaterea antisemitismului, precizeaza președintele Klaus Iohannis intr-un mesaj de Ziua Europeana de comemorare a Holocaustului. Seful statului afirma ca romii au fost victimele unui regim criminal, caracterizat…

- Purtatorul de cuvant de la PSD, Lucian Romascanu, a raspuns atacului Klaus Iohannis la adresa social-democraților, pe care i-a acuzat, joi, ca sunt vinovați de provocarea unei crize sanitare in Romania. "Dupa ce Guvernul lui a pierdut controlul pandemiei, Iohannis a pierdut controlul ratiunii. Sa fie…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a declarat marti ca, din nefericire, pandemia de COVID-19 este cea mai garva din ultimul secol si, din pacate, si in Romania efectele devin din ce in ce mai vizibile. Presedintele s-a declarat siderat de modul in care PSD reactioneaza in Parlament in cazul legii…

- Presedintele ungar i-a scris presedintelui CE despre deseurile care ajung in Ungaria pe raurile Somes si Tisa, spunand ca a cerut lui Klaus Iohannis si Volodimir Zelenski sa intervina, dar dincolo de reafirmarea cooperarii, au fost luate putine masuri efiPresedintele Ungariei, Janos Ader a…