- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, sustine ca primarul Mihai Chirica si seful Consiliului Judetean Costel Alexe sunt nefrecventabili si ar trebui sa-si dea demisia pentru a fi organizate alegeri anticipate pana la sfirsitul acestui an. „Singura sansa pentru Iasi este ca Mihai Chirica si Costel…

- DNA a dispus urmarirea penala fata de presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, si fata de alte doua persoane din cadrul CJ Iasi, intr-un dosar care vizeaza detasarea unui consilier de la Consiliul Judetean pe o functie de conducere la Scoala Populara de Arta.

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, sustine ca nu are nici o implicare in dosarul DNA care vizeaza detasarea unui consilier de la Consiliul Judetean pe o functie de conducere la Scoala Populara de Arta. Costel Alexe se arata surprins ca are calitatea de suspect. “Am primit astazi informarea…

- Costel Alexe, seful Consiliului Judetean Iasi, a fost pus din nou sub urmarire penala intr-un nou dosar. Este vorba despre cauza "Baba-Alexe", ce vizeaza fapte penale in legatura cu Scoala Populara de Arta Iasi. Alexe a avut o reactie imediata in legatura cu punerea sa sub acuzatie. Mai jos redam pozitia…

- Primaria Municipiului Iași a elaborat proiectul de buget pe anul in curs, pe care-l va supune in perioada urmatoare dezbaterii publice astfel incat, luna viitoare, acesta sa poata fi votat de consilierii locali. Bugetul 2022 se aproprie ca suma de cel din anul anterior (1,9 miliarde lei), numai ca,…

- Pe data de 2 decembrie, primarul Mihai Chirica a primit la Palatul Roznovanu vizita Ambasadorului Republicii Federale Germania la București, Excelența Sa dr. Peer Gebaeur. Ambasadorul a fost insoțit de Sonja Gebauer, șefa Secției cultura, educație și minoritate germana din cadrul Ambasadei. La intalnire…

- Aprobarea creditului de angajament și a creditului bugetar pentru anul 2022 aferente construirii și dotarii Centrului Regional pentru Tratamentul Infertilitații Iași, care se va realiza ca acțiune multianuala, va fi pe masa consilierilor județeni in ședința de miercuri, 24 noiembrie. „Avem in fața un…