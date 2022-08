Stiri pe aceeasi tema

- Maricel Popa, presedintele PSD Iasi trage un nou semnal de alarma cu privire la fariseismul penelistului Costel Alexe care profita de orice ocazie pentru a prezenta iesenilor proiecte demarate din mandatul trecut de catre administratia judeteana si le promoveaza ca si cum ar fi realizarile sale. De…

- Un contract privind extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in mai multe localitati din judetul Iasi a fost semnat, joi, in prezenta ministrului Investitiilor si Fondurilor Europene, Marcel Bolos. Contractul, in valoare totala de 74,97 milioane de lei, fara TVA, a fost semnat de directorul…

- Astazi la ora 10 este programata la sediul ApaVital semnarea unui nou contract de lucrari de modernizare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Iasi. Este vorba despre Axa 4 Braiesti-Sinesti-Popesti. Alaturi de directorul general al ApaVital,…

- Distributia voucherelor sociale va incepe cu data de 13 iunie, a anuntat, luni, 6 iunie, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos.El a fost intrebat, intr o conferinta de presa la Palatul Victoria, ce informatii are despre distribuirea voucherelor sociale, avand in vedere ca reprezentantii…

- Romania nu a cheltuit bani din prefinantare, pentru ca nu au fost operationalizate structurile organizatorice necesare implementarii Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a declarat, ieri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. „Eu am spus ca nu am cheltuit bani…

- AVERTIZARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD PORTOCALIU Fenomene avertizate: grindina de medii dimensiuni, vijelie, frecvente descarcari electrice, averse torențiale ce vor cumula 35…45 l/mp. Zone vizate: – Județul Iasi: Targu Frumos, Balțați, Strunga, Ion Neculce, Sinești, Butea, Popești, Lungani,…

- AVERTIZARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD PORTOCALIU Fenomene avertizate: grindina de medii dimensiuni, vijelie, frecvente descarcari electrice, averse torențiale ce vor cumula 35…45 l/mp. Zone vizate: – Județul Iasi: Targu Frumos, Balțați, Strunga, Ion Neculce, Sinești, Butea, Popești, Lungani,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Alba Iulia, ca a fost informat de catre ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, care se afla la Bruxelles, ca exista acordul din partea reprezentantilor europeni pentru toate masurile cuprinse in pachetul social,…