Stiri pe aceeasi tema

- Numarul școlilor și al gradinițelor in care elevii beneficiaza de programul guvernamental pilot masa sanatoasa crește anul acesta de la 450 la 1000, a decis saptamana trecuta Executivul. Astfel, in zilele in care merg la cursuri, copiii vor primi o masa calda, iar in cazul in care aceasta nu poate fi…

- Alfred Simonis, președintele PSD Timiș ii acuza pe liberali ca folosesc Poșta Romana: „Batranii au primit pensiile cu un pliant cu PNL”. Social-democratul anunța plangere penala pe numele colegului din alianța de la guvernare. PSD Timis a anuntat ca face plangere penala pe numele presedintelui PNL Timis,…

- Reprezentantii PSD au transmis, vineri, o solicitare reprezentantilor Postei Romane si ai Casei Nationale de Pensii Publice cu privire la „serviciul special de capsare” a materialelor de propaganda politica de taloanele de pensii distribuite pensionarilor.Social-democratii prezinta un talon de pensie…

- Social-democrații au cerut explicații in cazul unor taloane de pensii care ar fi fost primite de oameni alaturi de fluturașii de campanie ai PNL. Potrivit imaginilor, fluturașii sunt lipiți prin capsare de taloanele de pensii.

- Poșta Romana și Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) sunt chemate sa dea explicații despre distribuirea unor materiale de propaganda politica pe taloanele de pensii. Solicitarea a fost facuta de PSD. Potrivit social democraților, materialul aparține unui liberal din Lugoj, județul Timiș. Reprezentanții…

- Partidul condus de premierul Marcel Ciolacu a transmis vineri, 12 ianuarie, reprezentantilor Postei Romane si ai Casei Nationale de Pensii Publice ca așteapta explicații oficiale pentru „serviciul special de capsare a materialelor de propaganda politica de taloanele de pensii distribuite pensionarilor”.PSD…

- Andrei Bendeac a demisionat din funcția de director social media al clubului Dinamo, motivand care sunt detaliile ce l-au impins catre aceasta hotarare. Unul dintre puținii dinamoviști care mai sunt apreciați de catre suporteri, Andrei Bendeac, și-a dat astazi demisia din funcția de director social…

- Aliați in Guvern, PSD și PNL se comporta ca doi inamici in teritoriu, cel puțin in județul Iași.Dupa ce președintele PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, a spus ca transferul de primari de la PSD la PNL este o ”declaratie de razboi pe fata” pe care PSD si Marcel Ciolacu o fac la adresa liberalilor,…