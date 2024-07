Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul condus de Marcel Ciolacu a anunțat ca va parafa un nou acord cu Comisia Europeana pentru reducerea deficitului bugetar, astfel incat acesta sa ajunga la sub 2% din Produsul Intern Brut, peste 7 ani.

- Guvernul extinde utilizarea sistemului e-Factura. Guvernul a adoptat in sedinta de vineri o ordonanta de urgenta prin care se extinde utilizarea sistemului de facturare electronica. Masura este optionala pana la finele anului si devine obligatorie incepand cu 1 ianuarie 2025. Noua reglementare a executivului…

- PSD face pași importanți in direcția asigurarii de medicamente accesibile, și produse local, pentru romani. Guvernul condus de Marcel Ciolacu a anunțat o investiție majora in domeniul medicamentelor critice in valoare de 100 de milioane de euro din bani europeni, deja negociata cu Comisia Europeana.

- Oficialii de la Bruxelles solicita inasprirea regimului de taxare pentru microintreprinderi, similar celui din zona offshore. Guvernul condus de Marcel Ciolacu și-a asumat public ca in anul 2024 sa nu existe creșteri de taxe și impozite care sa impovareze romanii și mediul de afaceri, continuand dialogul…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a afirmat, vineri, la Alba Iulia, referindu-se la posibilitatea ca PSD sa il sustina pe Mircea Geoana la alegerile prezidentiale, ca acesta a spus ca nu doreste sa fie sustinut de Partidul Social Democrat.

- Investițiile productive din Romania au fost de aproape 27% din Produsul Intern Brut (PIB), o suma record direcționata de catre Guvernul condus de Marcel Ciolacu care plaseaza țara noastra pe locul doi la nivel european. Politicile PSD de incurajare a producției locale și a investițiilor record in infrastructura…

- Coaliția PSD-PNL analizeaza mai multe scenarii privind taxele de anul viitor, iar unul dintre acestea prevede majorarea cotei generale de TVA de la 19% la 21%, au declarat, pentru Libertatea, surse care au cunoștința de discuții. Alte scenarii includ majorarea cotei unice sau introducerea unui nou nivel…

- Partidul Social Democrat și-a lansat, vineri seara, la Alba Iulia, echipele de candidați pentru Consiliul Județean, respectiv municipiile, orașele și comunele din județul Alba. Pentru administrația județeana și pentru primaria municipiului reședința de județ, PSD vine cu doi tineri antreprenori: Corneliu…