PSD ia n calcul convocarea unei sesiunii extraordinare pentru modificarea Codurilor penale

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis joi sa demareze procesul de consultare a magistraților in legatura cu propunerile de modificare a codului penal, codului de procedura penala și procedura civila, se arata intr-un comunicat de presa al CSM, informeaza HotNews.ro. ...

- Presedintele comisiei pentru modificarea legilor justitiei, Florin Iordache, sustine ca modificarea Codurilor penale nu este facuta cu dedicatie pentru liderul PSD Liviu Dragnea, ci pentru intreaga societate. Iordache a dat asigurari ca nu va fi introdus un prag pentru abuzul in serviciu, infractiune…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins, luni, dupa sedinta CExN al partidului, posibilitatea ca Guvernul sa adopte o ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale, sustinand ca aceasta va fi facuta in Parlament, ”intr-o dezbatere larga”, anunta Mediafax. ”Guvernul nu are in intentie sa…

- Prima misiune de evaluare din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) din anul 2018 are loc in aceste zile, reprezentantii Ministerului Justitiei avand intalniri cu oficialii europeni in cadrul carora s-a discutat despre stadiul celor 12 recomandari, dar si despre modificarea Codului penal…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat sambata, in cadrul Congresului extraordinar al formatiunii politice, ca reforma legilor justitiei si a Codurilor penale va continua dupa un calendar strict, respectand experienta europeana, potrivit Agerpres. 0 0 0 0 0 0