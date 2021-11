In mediile politice se discuta intens despre o a treia varianta de premier. PSD ia in calcul desemnarea lui Marcel Ciolacu, liderul partidului, in aceasta functie. Presedintele Klaus Iohannis nu ar vrea sa declanseze alegerile anticipate, asa ca o alta varianta pentru investirea unui guvern ar fi sa vina cu o a treia propunere de premier. Se vehiculeaza ca aceasta propunere ar fi in persoana lui Marcel Ciolacu, liderul PSD. Social-democratii iau si ei in calcul aceasta varianta, indiferent daca nu vor fi ei cei care vor veni cu o nominalizare pentru functia de prim-ministru. In cazul in care Marcel…