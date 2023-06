Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu sustine ca PSD nu refuza guvernarea si ca, daca nu va fi respectat protocolul privind rotatia premierilor, social-democratii vor declansa alegerile anticipate. Victor Negrescu a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, daca…

- Zeci de persoane au fost evacuate, in noaptea de duminica spre luni, dintr-un hotel din Mamaia, dupa ce s-a declansat alarma de incendiu, iar in cladire se simtea miros de fum. Potrivit Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina dupa ce alarma de incendiu…

- Liderul pietei distribuitoare de carburanti, OMV Petrom, a redus miercuri pretul motorinei cu 9 bani/l, acesta coborand la un nivel inferior celui de 7 lei/l pentru prima data de la declansarea razboiului din Ucraina, Un pret inferior celui de 7 lei/l la motorina standard este practicat deocamdata…

- Dupa ce luni președintele Klaus Iohannis a anunțat ca nu este de acord cu alegerile anticipate, președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat ca nici liderii PSD nu-și doresc alegeri anticipate. Marcel Ciolacu susține punctul de vedere al președintelui Klaus Iohannis și arata ca nu se va forța ajungerea…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose, fost premier, sustine ca, in mod normal, se va face rotativa guvernamentala atunci cand a fost stabilita. El a precizat ca, in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu desemneaza un premier de la social-democrati se va ajunge la alegeri anticipate. Mihai Tudose…

- Mihai Tudose, fost premier și europarlamentar PSD, considera ca, in cazul falimentului Euroins, vina cea mai mare este a institutiilor statului care ar fi trebuit sa intervina in piața RCA. El a precizat, sambata, in emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ca exista doua variante: ori s-au uitat in…

- Ministrul Sanatații a anunțat, luni, ca Romania, alaturi de alte 9 state europene, au notificat Cmisia Europeana ca refuza sa mai achiziționeze vaccinuri COVID-19 conform planului inițial din timpul pandemiei. Alexandru Rafila a precizat ca argumentele țin in primul rand de inutilitatea acestor vaccinuri,…