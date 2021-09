Stiri pe aceeasi tema

- Moțiunea de cenzura a USR-PLUS și AUR a fost blocata pentru moment în Birourile Permanente ale Parlamentului. PNL a cerut o amânare de doua saptamâni, fiind susținut de UDMR, însa la vot nu a fost cvorum, doar 9 parlamentari pronunțându-se pentru. PSD s-a retras din ședința.…

- Birourile Permanente ale Parlamentului au decis ca moțiunea de cenzura sa fie trimisa la comisia de statut, dupa ce echipa premierului Florin Cițu a cerut sa se amane cu doua saptamani decizia privind calendarul. Solicitarea a fost facuta pentru verificarea semnaturilor. ”In urma lecturarii listelor…

- Moțiunea de cenzura inițiata de USR PLUS și AUR impotriva Guvernului Cițu NU va fi citita in Parlament: PSD a boicotat ședința Moțiunea de cenzura inițiata de USR PLUS și AUR impotriva Guvernului Cițu NU va fi citita in Parlament: PSD a boicotat ședința Biroul Permanent Reunit al Parlamentului a decis…

- Moțiunea de cenzura inițiata de USR PLUS și AUR impotriva Guvernului Cițu nu va citita in Parlament, votul fiind de 8-7 pentru acesta decizie. Votul a fost nominal la cererea senatoarei PNL, Alina Gorghiu, adica sa se știe cum voteaza fiecare membru al BPR. Ludovic Orban a refuzat sa voteze. Ședința…

- ​Oamenii lui Florin Cîțu din PNL au cerut Birourilor Permanente ala Parlamentului sa acorde termen de doua saptamâni pentru verificarea semnaturilor de pe moțiunea USR-PLUS și AUR. O adresa în acest sens a fost depusa oficial la parlament de liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu,…

- Presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat ca, in contextul in care moțiunea de cenzura poate fi adoptata, partidul pe care il conduce va apara Guvernul condus de Florin Cițu, contracandidatul sau la alegerile pentru șefia PNL, programate pe 25 septembrie. „Trebuie sa fie…

- Birourile Permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului se reunesc astazi, la ora 12.00, pentru a lua act de depunerea motiunii de cenzura a USR PLUS-AUR si pentru a stabili calendarul dezbaterii acesteia, dupa ce vineri, 3 septembrie, și sambata, 4 septembrie, nu s-a intrunit cvorumul. Vicepremierul…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a precizat ca la sedinta Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere va fi facuta o analiza pentru a vedea daca motiunea de cenzura depusa de USR PLUS si AUR îndeplineste toate conditiile procedurale pentru a putea fi stabilit calendarul dezbaterii si votului…