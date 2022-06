Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, are "maturitatea politica necesara" de a se autosuspenda de la conducerea filialei PSD Neamt pe perioada anchetei demarata dupa ruperea podului de la Lut

- Marcel Ciolacu vrea ca presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, sa faca un pas in spate si sa renunte la sefia filialei PSD pana la incheierea anchetei care a fost demarata dupa ruperea podului de la Lutca.

- Premierul Nicolae Ciuca a decis ca Ministerul Apararii Naționale sa lucreze, de vineri, pentru a gasi o soluție urgenta pentru o cale de transport in zona podului prabușit din județul Neamț. ”Pentru ca atat cetatenii din zona afectata, cat si cei care tranziteaza aceasta zona sa nu fie afectati, Ministerul…

- Restrictiile de circulatie pe Podul de la Cernavoda, ridicate marti, astfel ca pe intreaga perioada a sezonului estival, se va circula pe ambele cai de rulare. ”Marti, 07.06.2022, incepand cu ora 14:00, vor fi ridicate integral restrictiile de circulatie pe Podul peste Dunare de la Cernavoda, situat…

- Angajatorii vor fi obligați sa furnizeze, in scris, mai multe informații decat in prezent despre raporturile de munca sau sa scada perioada de proba a angajaților, conform unor modificari la Codul muncii, anunțate de ministrul Marius Budai. Ministrul Muncii a explicat, la Digi24, ca este vorba despre…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, s-a simțit din nou copil, de 1 Iunie. El le-a facut copiilor veniți in vizita la Parlament o demonstrație cu trotineta. The post Marcel Ciolacu, din nou copil appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Sindicatul Europol a publicat pe pagina sa de Facebook mai multe imagini cu un tavan prabușit intr-o secție de poliție. Este vorba despre secția de poliție din comuna Pucioasa, județul Dambovița. Sindicatul atrage atenția asupra condițiilor in care polițiștii iși desfașoara activitatea și incadreaza…

- Jurnaliștii italieni de la Corriere della Sera au publicat un raport confidențial al experților francezi care au stabilit cauzele prabușirii avionului MS804 Paris-Cairo din 2016, care avea 66 de persoane la bord. Concluzia specialiștilor a fost ca „avionul s-a prabușit in urma unui incendiu cauzat de…