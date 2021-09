PSD: Hienele se sfâșie între ele! PSD este in opoziție dar face exact ce ar trebui. Reacționeaza la circul din coaliție. Și pune și sare pe rana. Liderul PSD Marcel Ciolacu scrie pe Facebook „Daca USR PLUS vrea ca acest guvern sa pice, iși dau toți demisia. Și tot guvernul pleaca! PSD va depune moțiunea de cenzura cand vom avea cele 234 de semnaturi necesare trecerii ei. Azi, ne mai lipsesc 30. Ii așteptam pe cei din USR PLUS sa termine cu baletul și sa semneze. In nici un caz nu vom accepta ca dorința romanilor de a scapa de acest guvern ticalos sa fie folosita de USRPLUS ca obiect de șantaj intre partidele din Coaliție”. Nici… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

