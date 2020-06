Stiri pe aceeasi tema

- Pacientul s-a aruncat de la salonul situat la etajul sase al Spitalului Judetean Oradea, iar in urma impactului a decedat pe loc. Barbatul fusese internat la Secția de Neurochirurgie a spitalului pentru un traumatism minor la cap. Acesta era cunoscut ca fiind alcool si se afla in sevraj, astfel a…

- O italianca in varsta de 60 de ani a gatit masline pane in timp ce a fost operata pe creier pentru a-i fi inlaturata o tumoare din lobul temporal stang, scrie BBC. Neurochirurgul de la spitalul Riuniti din Ancona a spus ca interventia care a durat doua ore si jumatate a decurs foarte bine.…

- Sectorul privat in special si economia in general au raspuns perfect masurilor implementate de guvern inca din februarie pentru a reduce efectele pandemiei, iar Romania a reusit la sfarsitul primului trimestru, impotriva tuturor criticilor si estimarilor apocaliptice, o crestere economica in termeni…

- Deficitul bugetar a fost finantat in aprilie la o dobanda medie de 3,5% pe an, fata de 4,5% in aceeasi luna din 2019, banii economisiti fiind alocati catre sanatate, somaj tehnic, investitii, afirma pe Facebook ministrul Finantelor, Florin Citu. „Am reusit imposibilul. In aprilie 2020 am finantat deficitul…

- Un pacient confirmat cu noul COVID-19 si internat pentru tratament la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi a fugit din spital, pe geamul de la baie, au anunțat reprezentanții unitații medicale. „La 16.20 garda de la Pavilionul B al Spitalului de Boli Infectioase a anuntat politia ca un pacient confirmat…

- Deputatul PNL de Constanta Bogdan Hutuca critica solutia PSD anti recesiune "Hai sa nu platim, ca oricum murim ". Parlamentarul spune ca desi Guvernul Orban a anuntat primele masuri de relansare a economiei, PSD vrea sa permita persoanelor fizice si juridice amanarea tuturor ratelor la banci si la creditele…

- Soțul femeii considerate “Pacientul zero” al Spitalului Județean din Suceava, cea care ar fi stat la originea infectarii, spune ca n-avea cum sa aduca ea virusul. “Nimeni din familie n-a fost infectat, nici cei cu care a intrat in contact pana sa se interneze”, a spus el.Dar soțul s-a enervat cand a…