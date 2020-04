PSD considera ca Guvernul Orban ii obliga pe romani sa stea ''inchisi in case'' fiindca ''este incapabil ori iresponsabil'' si nu testeaza in masa, asa cum recomanda insistent Organizatia Mondiala a Sanatatii si cum au procedat tarile care au gestionat cu cel mai mare succes epidemia.



"20% din forta de munca a Romaniei este inactiva in urma restrictiilor impuse de Guvern. Si mai grav este faptul ca, in lipsa unei testari pe scara larga, nu exista nicio perspectiva privind repornirea economiei. In acelasi timp, de la inceputul starii de urgenta, firmele…