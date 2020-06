Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor va dezbate, miercuri, Ordonanta Guvernului prin care dublarea alocatiilor copiilor a fost amanata de Executivul Orban pana la 1 august. Dupa respingerea in Parlament, proiectul merge la promulgare, la seful statului, care o poate ataca la CCR sau o poate retrimite in Legislativ. In…

- "Maine, in Parlament, PSD va vota PENTRU cresterea alocatiilor la copii", afirma Marius Budai, marti seara, intr-o postare pe Facebook. El sustine ca ordonanta prin care s-a amanat dublarea alocatiilor va fi respinsa. "Ordonanta de Urgenta a Guvernului Orban-PNL prin care au amanat…

- Situația alocațiilor și a pensiilor ramane una incerta, pe fondul efectelor economice generate de pandemia de coroanvirus. Insa, ramane adevarat faptul ca Klaus Iohannis a promulgat deja legea care prevede dublarea alocațiilor incepand cu 1 august, existand chiar amenințari pentru eventualitatea in…

- Iata cat inseamna o majorare a alocatiilor cu 20 la suta, potrivit unor calcule Romania TV: + 20% 150 lei - 180 lei 300 lei - 360 lei SURSA: Calcule Romania TV Reamintim ca in luna decembrie a anului trecut, Camera Deputatilor a votat, decizional, initiativa legislativa…

- Ludovic Orban spune ca Marcel Ciolacu, in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor, avea obligatia sa puna pe ordinea de zi proiectul de lege pentru a fi respins de plenul Camerei Deputaților. „Ce sa-i raspund (referire la Marcel Ciolacu)? In calitate de președinte al Camerei Deputaților…

- Alocatiile pentru copii trebuiau sa fie majorate inca de la 1 februarie,insa Guvernul Orban a amanat data aplicarii legii pana la 1 august. Din cauza pandemiei de coronavirus, Guvernul vrea sa amane din nou dublarea alocației. O astfel de masura luata in acest moment ar avea, spun guvernantii,…

- Ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, a solicitat, luni, Parlamentului sa nu respinga actele normative care proroga, pana in luna august, dublarea alocatiilor pentru copii si anularea masurilor financiare prevazute in Ordonanta 114/2019. "Este un mesaj pentru colegii mei parlamentari, in speciali…

- PSD Argeș afirma, intr-un comunicat de presa, ca PNL nu dorește sa majoreze alocațiile pentru copii. “In urma demersurilor parlamentarilor PSD, a fost adoptata legea prin care alocațiile de stat pentru copii ar fi trebuit sa fie dublate inca de la 1 ianuarie 2020. Președintele Klaus Iohannis a promulgat…