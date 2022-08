Stiri pe aceeasi tema

- Incep protestele fața de scumpirile masive din ultimele luni. Sindicatele din Poliție sunt primele care merg la ușa ministrului finanțelor, urmand sa picheteze timp de 3 zile sediul ministerului. Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual a anunțat ca proteste incep marti, de la…

- Cum a aparut Liviu Dragnea in public acum? Zilele acestea se implinește un an de cand Liviu Dragnea ieșea din inchisoare. La cateva luni intervenea scandalul cu fosta iubita, Irina Tanase. Mai apoi, alaturi de aliatul și prietenul sau bun, Codrin Stefanescu, anunța intemeierea unui nou partid politic,…

- Personalul medical, precum și alți angajați din sectorul public, care s-au imbolnavit de Covid-19 in timpul exercitarii atribuțiilor de serviciu, pana la data de 30 septembrie 2020, vor primi o indemnizație unica in valoare de 16 mii de lei. O hotarare de Guvern in acest sens a fost aprobata in ședința…

- A doua zi dupa ce, in ciuda boicotului aleșilor liberali, Consiliul Local Botoșani a aprobat o hotarare privind divizarea Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement (DSPSA), Biroul Politic Local (BPL) al organizației municipale s-a intrunit in ședința.

- Romania nu mai sperie pe nimeni, iar prima reprezentativa este ultima in grupa de Liga Națiunilor. Infrangerea severa cu Muntenegru din Giulești (scor 3-0) a produs multa tensiune, iar in spațiul public au aparut mai multe zvonuri ca selecționerul Edi Iordanescu ar putea fi demis.

- Liderii PSD au ajuns la un pachet de masuri pentru schimbarea pragurilor de impozitare, iar acum incearca convocarea unei ședințe de coaliție pentru a pica de acord cu liberalii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a anuntat ca vineri va avea loc la Guvern o sedinta cu ministrii de linie in vederea asigurarii masurilor necesare fluidizarii traficului la granita. ‘Ieri (marti – n.r.) s-a desfasurat o activitate interministeriala la care au participat ministrii de linie pe un subiect…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat miercuri, dupa sedinta de Guvern, ca in u ltima sedinta de Coalitie s-a luat decizia de a amana ratele la credite atat pentru persoanele fizice, dar si pentru cele juridice.