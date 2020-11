Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD București, Gabriela Firea, susține ca social-democrații vor forța amanarea alegerilor parlamentare și vor incerca sa treaca prin Senat proiectul de lege. Firea arata ca mai exista doua variante: declararea starii de urgența sau OUG adoptat de catre Guvern.Citește și: Nicușor Dan…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeanu, spune ca in ședința Comitetului pentru Situații de Urgența care va avea loc luni nu vor fi impuse noi restricții, ci vor fi evaluate efectele celor care au fost deja luate. Berbeceanu a punctat ca acestea vor fi pastrate pentru ca „nu avem motive de relaxare”.„Ideea…

- Alina Gorghiu a anuntat ca Biroul permanent nu a avut luni cvorum pentru a trimite la Comisia juridica proiectul de lege care prevede ca Parlamentul stabileste data alegerilor si nu Guvernul, initiativa trimisa la reexaminare de Klaus Iohannis. Senatoarea PNL a adaugat ca PSD are majoritatea singur…

- Judecatorul militar Constantin Udrea a explicat, la TVR, de ce nu vrea președintele Klaus Iohannis sa decreteze o noua stare de urgența."Mandatul parlamentarilor poate fi prelungit in condiții speciale, starea de urgența, starea de necesitate, mobilizare sau razboi. Dar sa nu fie afectata…

- Ziarul Unirea VIDEO| Klaus Iohannis despre introducerea starii de urgența: „Daca ajungem in situația sa nu mai fie suficiente masurile din starea de alerta, atunci este de evaluat” Intr-o conferința de presa, susținuta de la ora 19.00, președintele Klaus Iohannis a anunțat, in premiera, ca Romania nu…

- PMP, partidul care a sustinut candidatura lui Traian Basescu la Primaria Capitalei, spera sa obtina cel putin 10 la suta la alegerile parlamentare, in asa fel incat sa guverneze alaturi de PNL si USR. Intrebat daca se impune amanarea alegerilor parlamentare, Traian Basescu considera ca acest…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis vineri, in contextul disputei privind o eventuala amanare a date alegerilor parlamentare, ca daca se va agrava situația medicala in țara, atunci social-democrații „nu vor ezita nicio secunda in a alege viața oamenilor”. Replica vine dupa ce premierul Ludovic…

- Conferinta de presa anuntata de presedintele Klaus Iohannis are loc in contextul in care Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) dezbate miercuri ordinul comun privind regulile de protectie sanitara pentru limitarea raspandirii COVID-19 in timpul campaniei electorale, dar si masurile…