PSD face referire la datele INS: Puterea de cumpărare a românilor scade big time „Cat de eficient este un Guvern se vede in bunastarea oamenilor! INS a anuntat azi o inflatie de 5% si o explozie a preturilor la: Energie electrica (+25%), Gaze (+20,5%), Combustibili (+13%). Puterea de cumparare a romanilor scade big time”, arata o postare de miercuri pe pagina de Facebook a PSD. Rata anuala a inflatiei in luna iulie 2021, comparativ cu luna iulie 2020, a fost de 5%, iar de la inceputul anului (iulie 2021 comparativ cu decembrie 2020) a fost de 4,4%, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile de consum in luna iulie 2021 comparativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

