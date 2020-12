Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele la final de mandat al Republicii Moldova, Igor Dodon, a promulgat legea care prevede trecerea Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) din subordinea sefului statului in cea a parlamentului si care reduce astfel prerogativele presedintelui ales Maia Sandu, desi Curtea Constitutionala…

- Serviciul de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova a fost trecut din nou din subordinea Președinției in cea a Parlamentului. Potrivit presei de la Chișinau, un proiect de lege a fost adoptat in acest sens, joi, fiind votat de 51 de deputați. Vezi și: Sondaj IRES: PSD are 3 procente…

- ​Serviciul de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova a fost trecut din nou din subordinea Președinției în cea a Parlamentului. Potrivit presei de la Chișinau, un proiect de lege a fost adoptat în acest sens, joi, fiind votat de 51 de deputați.Astfel, președinta-aleasa…

- Vicepreședinta Partidului „Șor”, deputata Marina Tauber, considera ca retransmiterea Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din subordinea președintelui țarii in cea a Parlamentului este o revenire la normalitate. Tauber a calificat pretențiile partidelor, care se opun acestui proces, ca fiind…

- Dispute pe controlul Serviciului de Informații și Securitate din R. Moldova Maia Sandu. Foto: Arhiva/ Radio Chisinau Presedintele ales și cel înca în funcție în Republica Moldova își disputa controlul Serviciului…

- CHIȘINAU, 2 dec- Sputnik. Deputatul PSRM Vasile Bolea a precizat pentru Sputnik Moldova motivul pentru care socialiștii propun scoaterea Serviciului de Informații și Securitate din subordinea președintelui țarii și trecerea acestuia sub controlul Parlamentului. © Sputnik / Mihai CarausLegea…

- CHIȘINAU, 23 oct - Sputnik. Veteranii structurilor de forța din Moldova sunt ingrijorați de o posibila destabilizare a situației socio-politice in țara dupa alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Potrivit foștilor angajați ai respectivelor structuri, forțele distructive aflate sub auspiciile Statelor…

- Igor Dodon nu exclude ca va propune organizarea unui referendum la nivel național privind modificarea Constituției, ca Republica Moldova sa devina stat prezidențial. Despre aceasta președintele a declarat in cadrul emisiunii „Igor Dodon raspunde”. „Eu cred ca noi trebuie sa facem acest lucru. Momentul…